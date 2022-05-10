Шествия «Бессмертного полка» и парады провели в бывших странах СССР в День Победы

Праздничные мероприятия в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне масштабно прошли не только в России, но и в странах, входивших в состав СССР. Люди возлагали цветы к мемориалам, проводили шествия в рамках проекта «Бессмертный полк», участвовали в маршах и парадах в честь 9 Мая.

Шествие «Бессмертного полка» прошло в центре Минска. Также акцию поддержали в Абхазии, там провели и парад Победы. В Гудауте Вечный огонь зажег ветеран Великой Отечественной войны Рубен Керопян. Парад Победы прошел также и в Южной Осетии. В Азербайджане День Победы отметили у мемориала Братской могилы в Баку. Президент Ильхам Алиев возложил цветы к могиле дважды Героя Советского Союза Ази Асланова.

В Грузии премьер Ираклий Гарибашвили поздравил ветеранов. В Тбилиси жители несли цветы к расположенному в парке Ваке памятнику Неизвестному солдату. В Казахстане цветы возложили к монументу «Родина-мать» в Нур-Султане, а в Алма-Ате — к Вечному огню в парке 28 гвардейцев-панфиловцев. Также в городе провели акцию «Бессмертный полк», но под другим названием — «Поклонимся героям».

В Ташкенте посол РФ принял участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню, в мемориальном комплексе провели шествие «Бессмертный полк». Люди шли с портретами своих родных, участвовавших в Великой Отечественной войне, и красными знаменами. В Душанбе в акции приняли участие несколько тысяч человек.

Шествие «Бессмертного полка» также прошло сразу в нескольких городах в Киргизии. В Бишкеке участников акции у Вечного огня встретил флешмоб «Вальс Победы».

В Ереване провели безмолвную акцию «Бессмертный полк». Память героев почтили минутой молчания. В это время участники подняли вверх таблички с портретами погибших фронтовиков. Активисты выложили у Вечного огня букву Z, сложив ее из флагов России, Армении и георгиевской ленты.

Памятные акции прошли и в странах Прибалтики, и в Молдавии, хотя власти этих государств ввели различные запреты и ограничения, в частности, на ношение георгиевских ленточек. В Кишиневе прошли Марш Победы и акция «Бессмертный полк». В Риге цветы жители несли цветы к памятнику Освободителям. В Вильнюсе прошло возложение цветов к мемориалу советским воинам на Антакальнисском кладбище.

Акция «Бессмертный полк» в День Победы прошла в десятках городов по всему миру. В Москве в шествии приняли участие более миллиона человек. К ним присоединился президент Владимир Путин, сообщал RT.