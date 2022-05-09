Бывшие президенты Молдавии возглавили «Бессмертный полк» в Кишиневе

Шествие «Бессмертный полк» состоялось в столице Молдавии Кишиневе. Участие в акции в День Победы приняли около 25 тысяч человек. Колонну возглавили бывшие президенты республики Игорь Додон и Владимир Воронин. Об этом написало РИА «Новости».

Участники акции «Бессмертный полк» в Кишиневе начали шествие в 10:00. Люди прошли маршем от площади Победы к мемориалу воинской славы «Вечность». Впереди колонны шли бывшие президенты, председатели партий социалистов и коммунистов Додон и Воронин.

Колонну «Бессмертного полка» в Кишиневе сопровождали оркестр, ретромобили и байкеры. Шествие прошло мирно, без происшествий.

Несмотря на то, что в Молдавии недавно приняли закон о запрете георгиевской ленты, ее надели большинство депутатов и политиков, сегодня принявших участие в Марше Победы. При этом среди участников марша было мало тех, кто носит ленту, передал «Интерфакс».

Принять участие в акции «Бессмертный полк» жителей Молдавии за две недели до 9 Мая призвала Партия социалистов. Исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча отмечал, что вопрос ношения георгиевской ленты каждый будет решать для себя индивидуально.