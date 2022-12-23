Мир 23 декабря 2022, 05:23 США злоупотребляют толкованием понятия нацбезопасности — Захарова Захарова: США используют понятие нацбезопасности для оправдания нечестной конкуренции РИА «Новости»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США злоупотребляют толкованием понятия национальной безопасности, чтобы оправдать свои недобросовестные конкурентные практики. Об этом дипломат сказала во время брифинга, отметил ТАСС.

Захарова обратила внимание на решение органа по разрешению споров ВТО. Он велел Вашингтону привести его политику в соответствие с правилами ВТО. Такая рекомендация последовала в связи с дополнительными пошлинами на импортный алюминий и сталь, введенными США.

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В тот же день США отказались отменять пошлины, и обвинили ВТО «в предвзятости, неэффективности, а также бездействии по отношению к нерыночным практикам Китая» и других стран.

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«Очевидно, что США злоупотребляют расширительным толкованием нацбезопасности, используя ее исключительно в целях оправдания своих недобросовестных конкурентных практик и просто не видя ничего зазорного в откровенно нечестных, противоправных действиях, которыми они поддерживают свою конкурентоспособность», — сказала Захарова.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Штаты не хотят, чтобы их конкуренция с Китаем переросла в конфликт. По его словам, американская сторона добивается сотрудничества с КНР по ряду вопросов, которые имеют вес для обеих стран и мира в целом.