Мир 16 декабря 2022, 22:15 США признались в нежелании конфликтовать с Китаем на фоне конкуренции Белый дом: США не хотят, чтобы конкуренция с КНР переросла в конфликт Pxhere

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США не хотят, чтобы их конкуренция с Китаем переросла в конфликт. Об этом 16 декабря заявил помощник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан во время выступления на семинаре в Фонде Карнеги в Вашингтоне. Его процитировал ТАСС.

Он отметил, что Штаты добиваются сотрудничества с Китаем по некоторым вопросам, которые имеют вес для обеих стран и мира в целом. По его словам, недавняя встреча американского президента Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G20 в Индонезии подчеркнула факт конкуренции между государствами.

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«Мы ожесточенно конкурируем, но не хотим, чтобы эта конкуренция вылилась в конфликт, а также фиксирует наличие сфер, в которых мы можем и должны работать с Китаем», — сказал Салливан.

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Он назвал примером такого сотрудничества взаимодействие стран по климатическому вопросу. По итогам саммита Байден и Си Цзиньпин поручили правительствам работать сообща в некоторых направлениях. Это не устранило те сложности, которые нужно «регулировать через эффективные каналы связи». Но есть способ реализовывать американскую стратегию в отношении КНР, добавил Салливан.

Экс-госсекретарь и советник президента США по национальный безопасности Генри Киссинджер заявил, что сейчас настало хорошее время для решения украинского конфликта путем переговоров.