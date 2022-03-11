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    11 марта 2022, 19:33

    США запретят импорт водки, бриллиантов и морепродуктов из России

    Байден объявил о запрете на импорт в США российской водки и бриллиантов

    Александра Ломейко

    Соединенные Штаты объявили о следующем шаге в запрете «импорта товаров из нескольких основных секторов российской экономики». В страну запретят завозить спиртное, морепродукты и бриллианты из РФ.

    Новые антироссийские меры озвучил американский президент Джо Байден. Его заявление привела пресс-служба Белого дома.

    «Запретить импорт товаров из нескольких характерных секторов российской экономики, включая морепродукты, спиртные напитки (водку) и непромышленные алмазы», — отмечено в релизе.

    По подсчетам США, ограничения лишат Россию экспортных доходов на сумму более одного миллиарда долларов.

    «Соединенные Штаты сохраняют за собой право вводить дополнительные запреты на импорт по мере необходимости», — отметили в Белом доме.

    Байден уже запретил ввоз в страну российской нефти, природного газа и угля. Однако в ЕС не торопятся вводить санкции против РФ, которые затронут нефтяную или газовую отрасль.