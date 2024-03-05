Мир 05 марта 2024, 04:20 Над Европой и США нависла угроза «алюминиевой войны» Reuters: запрет на алюминий из РФ приведет к росту конкуренции между ЕС и США Freepik

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Введение Евросоюзом запрета на импорт российского алюминия приведет к росту соперничества между европейскими и американскими потребителями на мировом рынке. Такое мнение выразили обозреватели Reuters.

Согласно данным агентства, противоборствующим сторонам «придется агрессивно конкурировать за ближневосточный алюминий», если ЕС введет запрет на ввоз металла из России.

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Авторы материала также указали, что дефицит алюминия в ЕС после отказа от российских поставок составит около 500 тысяч тонн. При этом возобновление собственного производства и закупки на Ближнем Востоке не покроют дефицит.

Подорожание алюминия усугубит положение западных компаний в сфере транспорта, строительства и производства упаковки.

Ранее сообщалось, что Евросоюз, скорее всего, не распространит антироссийские санкции на импорт алюминия. В случае такого запрета ЕС, вероятно, столкнется с противодействием таких промышленных стран, как Италия, не желающих введения мер, которые могут повлечь повышение цен.