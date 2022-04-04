Артобстрел со стороны украинских военных мог привести к жертвам среди гражданского населения Бучи. Об этом посол России в США Анатолий Антонов заявил в интервью американскому изданию Newsweek.

«В США умышленно замалчивается тот факт, что сразу после отвода российских войск ВСУ подвергли город Буча артиллерийскому обстрелу. Именно это могло привести к потерям среди мирного населения», — сказал Антонов.

Российский посол отметил, что очевидным является то, что «киевский режим пытается перевалить вину за все свои злодеяния на Россию».

Украинские власти и СМИ ранее опубликовали фото и видео, сделанные якобы в Буче Киевской области, на которых на дороге лежат погибшие. Однако пользователи Сети сразу заметили, что лежащие тела убирают руки, когда мимо проезжает военная техника, отметило РИА «Новости». Также пользователи увидели в зеркале заднего вида машины оператора, как один из «погибших» встал сразу после того, как авто проехал мимо.

Минобороны России опровергло обвинения киевского режима в якобы применении насилия к мирным жителям в Буче. Находясь там, российские военные раздавали людям гуманитарную помощь. Они покинули населенный пункт 30 марта. Это подтверждается в видеообращении мэра города Анатолия Федорука, которое он опубликовал на следующий день. Градоначальник при этом не упоминал о расстрелянных людях.

В Минобороны подчеркнули, что это очередная постановка киевского режима, как ранее это было сделано с роддомом в Мариуполе.