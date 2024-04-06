Мир 06 апреля 2024, 11:15 США закупили рекордные объемы российских удобрений США нарастили поставки удобрений из России до максимума с июня 2023 года РИА «Новости»

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Россия в феврале поставила Соединенным Штатам Америки удобрения на рекордную сумму 158,5 миллиона долларов. Об этом сообщило РИА «Новости».

По информации статслужбы США, предыдущий максимум фиксировали в июне 2023 года — тогда объем поставок составил 158,7 миллиона долларов.

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В издании отметили, что с января по февраль 2024 года американская сторона увеличила импорт российских удобрений более чем в два раза. Наибольшей популярностью в США пользуются азотные и калийные подкормки. Поставки этих удобрений идут практически бесперебойно.

Ранее Минфин США продлил разрешение на поставки морепродуктов из России до 31 мая. Американская сторона включила в перечень разрешенных к провозу товаров мясо лососевых рыб, трески, минтая и краба. Решение будет действовать в отношении продуктов, погруженных на суда до 20 февраля 2024 года и только в том случае, если контракты заключались до 22 декабря 2023 года.