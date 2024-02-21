Мир 21 февраля 2024, 01:30 США продолжат импортировать морепродукты из России Минфин США продлил разрешение на импорт ряда морепродуктов из России Freepik

Читать 360tv в

Минфин США продлил разрешение на импорт ряда российских морепродуктов. В список разрешенных товаров вошли лосось, треска, минтай и краб, а также продукция, которую получают при их обработке. Информацию об этом опубликовали на сайте ведомства.

В документе уточняется, что речь идет о товарах, которые были погружены на суда до 20 февраля 2024 года в соответствии с контрактами, заключенными до 22 декабря 2023 года. Поставки разрешены до 31 мая текущего года включительно.

Реклама

В декабре 2023 года США ввели запрет на импорт этих продуктов из России.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор ограничил ввоз выращенных в Эквадоре бананов и гвоздик через Германию, Литву, Латвию и Нидерланды из-за участившихся случаев нарушения требований при перевозке товара.

Ограничения на ввоз бананов ввели в отношении пяти эквадорских поставщиков, которые допустили наибольшее количество санитарных нарушений.