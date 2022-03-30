США заявили об озабоченности ростом цен на продукты на фоне санкций против России
Замгоссекретаря США Шерман: Штаты озабочены ростом цен на фоне санкций против России
Соединенные Штаты озабочены ростом цен на фоне введения антироссийских санкций, заявила заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. При этом тот факт, что перебои с поставками экспорта из РФ связаны с ограничениями международных страховых компаний, Шерман проигнорировала.
«Цены на продукты стремительно растут <…> И мы особенно озабочены ситуацией в таких странах как Ливан, Пакистан, Ливия, Тунис, Йемен и Марокко, которые для обеспечения населения продуктами полагаются на импорт с Украины», — привело РИА «Новости» слова Шерман.
Экспорту зерна с Украины, по ее словам, «мешает» проводимая Россией спецоперация.
Замгоссекретаря США также обвинила РФ в «бомбардировках по меньшей мере трех, в том числе одного чартерного, гражданских судов, которые вывозили товары из портов Черного моря». Никаких конкретных данных и никаких доказательств этим обвинениям Шерман не привела.
Авторы китайского издания «Хуаньцю шибао» заявили, что США спровоцировали кризис на Украине, притворяясь «святыми» моралистами, а теперь сами получают выгоду от этого. Авторы материала провели анализ и перечислили действия Белого дома, которые привели к возникшей ситуации.