Соединенные Штаты озабочены ростом цен на фоне введения антироссийских санкций, заявила заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. При этом тот факт, что перебои с поставками экспорта из РФ связаны с ограничениями международных страховых компаний, Шерман проигнорировала.

«Цены на продукты стремительно растут <…> И мы особенно озабочены ситуацией в таких странах как Ливан, Пакистан, Ливия, Тунис, Йемен и Марокко, которые для обеспечения населения продуктами полагаются на импорт с Украины», — привело РИА «Новости» слова Шерман.

Экспорту зерна с Украины, по ее словам, «мешает» проводимая Россией спецоперация.

Замгоссекретаря США также обвинила РФ в «бомбардировках по меньшей мере трех, в том числе одного чартерного, гражданских судов, которые вывозили товары из портов Черного моря». Никаких конкретных данных и никаких доказательств этим обвинениям Шерман не привела.

Авторы китайского издания «Хуаньцю шибао» заявили, что США спровоцировали кризис на Украине, притворяясь «святыми» моралистами, а теперь сами получают выгоду от этого. Авторы материала провели анализ и перечислили действия Белого дома, которые привели к возникшей ситуации.