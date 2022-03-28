США спровоцировали кризис на Украине, притворяясь «святыми» моралистами. Теперь же они получают от этого выгоду. С таким утверждением выступило китайское издание «Хуаньцю шибао». Его авторы провели анализ и перечислили действия Белого дома, которые привели к возникшей ситуации.

США, в первую очередь, виноваты в распространении мифов о «холодной войне» и усугублении глобальных проблем, уверены авторы. Вашингтон инициировал пять раундов расширения НАТО на восток, максимально сжав пространство безопасности вокруг России. Конечной целью здесь является обессилить и разбить страну с помощью военной трясины и санкций. Возникшая на Украине ситуация является отражением менталитета холодной войны на географической карте Европы, отметили авторы газеты.

Также США виновны в провоцировании геополитических конфликтов и угрозе миру во всем мире. Кроме того, официальный Вашингтон «пускает дым в глаза» общественного мнения, активно участвуя в информационных войнах в социальных сетях.

Еще один аспект, который привел к сегодняшней ситуации на Украине и в мире — жадность долларовой гегемонии США. После начала конфликта американские акции выросли, военная промышленность и экспорт энергоносителей расширились — можно сказать, что Штаты наживаются на трудностях Евросоюза.

В числе прочего, Вашингтон замечен в «двойных стандартах». Считая себя «защитником прав человека», он всегда замешан в развязывании конфликтов и начале беспорядков. С началом украинского кризиса США постоянно оказывают давление и «подливают масла в огонь».

Китайское издание также обвинило США в том, что они скрывают биологическое оружие и игнорируют судьбы человечества, а также получают дивиденды от противостояния и переключают внимание с внутренних противоречий.

Таким образом, США постоянно подрывают региональный и глобальный порядок: от войны на Ближнем Востоке до «арабской весны», от «цветной революции» в Евразии до новой «доктрины Моро» в Латинской Америке, заключил «Хуаньцю шибао».