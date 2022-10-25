США заявили о возможной отправке Украине комплексов HAWK для борьбы с беспилотниками | 360°

Мир 25 октября 2022, 10:48 США заявили о возможной отправке Украине комплексов HAWK для борьбы с беспилотниками Reuters: США анонсировали отправку Украине комплексов HAWK для защиты от атак дронов РФ

Читать 360tv в

США заявили, что вопрос об отправке на Украину зенитно-ракетного комплекса HAWK находится в стадии рассмотрения. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников.

«США рассматривают возможность отправки <…> ПВО HAWK со складов на Украину», — сказано в сообщении.

Реклама

Уточняется, что зенитно-ракетные комплексы должны будут защитить территорию страны от атак российских беспилотников и крылатых ракет.

Реклама

Агентство не уточнило, о каком числе систем ПВО и ракет к ним идет речь. Белый дом не прокомментировал данную информацию.

HAWK можно рассматривать в качестве предшественника системы противоракетной обороны Patriot, отправка которой на Украину пока не планируется.

Системы ПВО находились на американских складах десятилетиями, их техническое состояние пока под вопросом.

Ранее США не поверили в вероятность применения Украиной «грязной бомбы». Вашингтон не раз подчеркивал свою нацеленность на дальнейшее оказание гуманитарной, экономической и военной помощи украинскому народу.