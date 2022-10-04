США заявили о подготовке новых санкций по ограничению цен на нефть из России | 360°

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США заявили о подготовке новых санкций по ограничению цен на нефть из России

Минфин США: G7 введет новые санкции по ограничению цены на нефть из РФ

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G7 введет новые санкции по ограничению цены на нефть и нефтепродукты из России. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на помощника министра финансов Соединенных Штатов по экономической политике Бена Харриса.

«Новые санкции G7 в отношении России затронут нефть и нефтепродукты в три этапа», — сказал он на пресс-конференции в Женеве.

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Так, санкции в отношении сырой нефти должны вступить в силу 5 декабря, меры против дизельного топлива и продуктов нефтепереработки примут позже.

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По словам Харриса, потолок цены на нефть будет довольно высоким, чтобы стимулировать Россию поддерживать добычу.

Ранее в агентстве Bloomberg заявили, что новые санкции против России существенно не повлияют на экономику страны. Введенные ограничения не помешают президенту РФ Владимиру Путину поддерживать ее за счет доходов от нефти и газа. Авторы материала назвали введенные ограничения парадоксальными: мировые цены на нефть выросли, а у России увеличились доходы от продажи нефти и природного газа.

США

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Россия

Цена на нефть

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