Санкции США не помешают России получать прибыль от продажи нефти и газа | 360°

Мир 01 октября 2022, 16:50 Поделиться Telegram

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Viber Санкции США не помешают России получать прибыль от продажи нефти и газа Bloomberg: санкции не помешают Путину поддержать экономику за счет прибыли от нефти и газа РИА «Новости»

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Новые санкции против России существенно не повлияют на экономику страны. Введенные ограничения не помешают президенту РФ Владимиру Путину поддерживать ее за счет доходов от нефти и газа, сообщило агентство Bloomberg.

Авторы материала назвали введенные ограничения парадоксальными: мировые цены на нефть выросли, а у России увеличились доходы от продажи нефти и природного газа.

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Ситуация подняла «фундаментальный вопрос» об эффективности санкций, которые «выглядят громко» только на бумаге.

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Ограничительные меры против России заставили западных политиков убеждать своих избирателей меньше есть и меньше мыться, а дома — теплее одеваться. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что надутой капитализацией и бумажными долларами никого не обогреешь и не накормишь.

Российский лидер отметил, что Запад утопил правду в океане фейков, используя запредельную пропаганду по заветам Геббельса. Пытаясь скрыть реальное положение дел, политикам приходится врать своим избирателям, обвиняя во всем Россию. При этом выхода из сложившихся по их вине кризисов они искать не хотят.

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