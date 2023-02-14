Мир 14 февраля 2023, 23:13 США заявили о перехвате четырех российских самолетов рядом с Аляской NORAD: четыре российских самолета перехватили в зоне ПВО Аляски Pxhere

Читать 360tv в

Четыре российских самолета якобы обнаружили, отследили и перехватили в районе Аляски. Такое заявление сделало Североамериканское командование противовоздушной обороны (NORAD), сообщило РИА «Новости».

По данным американских военных, самолеты якобы вторглись в опознавательную зону ПВО Аляски.

Реклама

«NORAD обнаружило, отследило, точно идентифицировало и перехватило четыре самолета, вторгшихся в опознавательную зону ПВО Аляски и находившихся в ней 13 февраля», — отметили в сообщении.

Реклама

В командовании пояснили, что российские самолеты находились в международном воздушном пространстве. Они не зашли на территорию Соединенных Штатов или Канады. Самолеты России летают в зоне ПВО регулярно. NORAD ожидал подобную активность, их не рассматривают как угрозу или провокацию, подчеркнули военные.

В сообщении добавили, что полеты российских самолетов рядом с Аляской не касаются «недавних операций NORAD или американских военных», связанными с обнаружением в небе над Штатами и Канадой неопознанных летательных объектов.

В США недавно сбили очередной аппарат в небе над озером Гурон на границе с Канадой.