14 февраля 2023, 23:13
США заявили о перехвате четырех российских самолетов рядом с Аляской
NORAD: четыре российских самолета перехватили в зоне ПВО Аляски
Четыре российских самолета якобы обнаружили, отследили и перехватили в районе Аляски. Такое заявление сделало Североамериканское командование противовоздушной обороны (NORAD), сообщило РИА «Новости».
По данным американских военных, самолеты якобы вторглись в опознавательную зону ПВО Аляски.
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«NORAD обнаружило, отследило, точно идентифицировало и перехватило четыре самолета, вторгшихся в опознавательную зону ПВО Аляски и находившихся в ней 13 февраля», — отметили в сообщении.
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В командовании пояснили, что российские самолеты находились в международном воздушном пространстве. Они не зашли на территорию Соединенных Штатов или Канады. Самолеты России летают в зоне ПВО регулярно. NORAD ожидал подобную активность, их не рассматривают как угрозу или провокацию, подчеркнули военные.
В сообщении добавили, что полеты российских самолетов рядом с Аляской не касаются «недавних операций NORAD или американских военных», связанными с обнаружением в небе над Штатами и Канадой неопознанных летательных объектов.
В США недавно сбили очередной аппарат в небе над озером Гурон на границе с Канадой.
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