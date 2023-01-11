Власть 11 января 2023, 08:24 Отношения России и Китая стали «цитаделью правды» — посол КНР Посол КНР Ханьхуэй: отношения России Китая не подвержены влиянию «политическим вирусов» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российско-китайские отношения являются «цитаделью правды» и не подвержены влиянию «политических вирусов». Такое заявление сделал посол Китая в России Чжан Ханьхуэй в интервью ТАСС.

По его словам, две страны вместе боролись с «политическими вирусами» и угрозами, исходившими от гегемонов. В это время некоторые западные политиканы дискредитировали усилия по сражению с пандемией и политизировали эти процессы. Россия же и Китай стояли на страже авторитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Реклама

«За счет доверия и сотрудничества построили цитадель правды, которая не подвержена влиянию любой лжи», — подчеркнул он.

Реклама

Чжан Ханьхуэй добавил в интервью, что РФ и КНР хотят восстановить взаимные поездки своих граждан, а также укрепить культурно-гуманитарный обмен и обеспечить стабильную работу международных производственных цепочек.