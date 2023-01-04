Мир 04 января 2023, 23:51 США заявили о надежде на прогресс с Россией по вопросу дипломатического присутствия Госдеп: США надеются на прогресс с Россией по вопросу дипломатического присутствия Pxhere

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США продолжат работать с Россией по вопросу взаимного дипломатического присутствия, заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. По его словам, американская сторона надеется на прогресс в этом вопросе. Об этом сообщил ТАСС.

«Все то, к чему мы стремимся, это взаимность. Мы стремимся располагать в Москве тем, чем располагает российская сторона в США», — сказал представитель Госдепа на брифинге.

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Он отметил, что это принцип, который Соединенные Штаты стараются применять касательно дипломатических отношений по всему миру.

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«Мы продолжим работать по этому вопросу с Москвой. Надеемся на прогресс», — добавил Прайс.

Внук бывшего президента Франции Шарля де Голля, Пьер де Голль ранее заявил, что страны Запада готовят заговор, направленный против России. По его мнению, западные государства уже давно спланировали антироссийские санкции. Финансовые и хозяйственные ограничения, как отметил Пьер де Голль, пошли на руку США. Кроме того, он также жестко осудил заморозку российских иностранных активов.