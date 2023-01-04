Мир 04 января 2023, 07:58 Запад уличили в подготовке заговора против России Внук генерала де Голля рассказал о подготовке Западом заговора против России РИА «Новости»

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Западные страны готовят заговор, направленный против России. Об этом в беседе с изданием AgoraVox объявил внук бывшего президента Франции Шарля де Голля, Пьер де Голль.

По его мнению, западные страны уже давно спланировали санкции против России. Финансовые и хозяйственные ограничения пошли на руку США.

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«В нынешнем финансовом и экономическом кризисе нет вины России. Против нее вынесли больше тысячи санкций, русские просто отчаянно защищаются. По-моему, их реакция вполне естественна и законна», — сказал де Голль.

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Внук бывшего президента также жестко осудил заморозку российских иностранных активов.

«Со времен Второй мировой войны ни один другой народ не подвергался такому же грабежу со всех сторон. Но я верю, что как минимум судьбы России и Франции объединены, я верю в наши отношения», — добавил он.

После начала специальной операции страны Евросоюза арестовали российские зарубежные активы. Из-за персональных санкций во Франции заморозили почти1,2 миллиарда евро, принадлежащих россиянам.