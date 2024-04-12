Мир 12 апреля 2024, 16:02 МИД заявил о бессмысленности рассуждений про ДСНВ МИД: рассуждать про ДСНВ сейчас бессмысленно РИА «Новости»

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Российские власти считают, что рассуждать о судьбе Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) сейчас бессмысленно. Об этом сказал глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. Его слова привел ТАСС.

Российский дипломат пояснил, что США не готовы вести диалог на условиях равноправия, а также не хотят уважать интересы Москвы.

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«Поэтому Вашингтону не стоит строить иллюзии насчет каких-либо новых соглашений», — подчеркнул Ермаков.

Он добавил, что российская сторона не видит трагедии, поскольку готова к любому развитию событий.

В феврале 2023 года президент Владимир Путин подписал закон, приостанавливающие участие России в ДСНВ. При этом глава государства отмечал, что Москва не выходит из соглашения.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что у России не осталось доверия к США в рамках ДСНВ.