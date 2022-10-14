Россия и США обменялись данными о количестве стратегических вооружений | 360°

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Россия и США обменялись данными о количестве стратегических вооружений

МИД объявил об обмене данными о числе стратегических вооружений с США

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В сентябре Россия и США обменялись данными о числе ракет, пусковых установок и тяжелых бомбардировщиков по договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ). Однако в МИД РФ сообщили о несоответствии информации со стороны США.

«Заявленное США количество имеющихся у них СНВ не учитывает 41 тяжелый бомбардировщик В-52Н, которые объявлены американской стороной переоборудованными, и засчитываемые за ними ядерные боезаряды, а также 56 пусковых установок БРПЛ (баллистических ракет подводных лодок) «Трайдент-II», которые объявлены американской стороной переоборудованными», — отметили в ведомстве.

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В МИД РФ подчеркнули, что российская сторона не может подтвердить приведение СНВ в непригодное состояние, как это предусмотрено в одной из глав протокола к договору.

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Ведомство также привело данные по числу стратегических наступательных вооружений, которое есть у обеих стран. Так, в США содержится 659 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и развернутых тяжелых бомбардировщиков, тогда как у России их 540. Боезаряды на МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков у РФ имеется в количестве 1549, у Штатов — 1420. Американские власти имеют 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР и БРПЛ, а также бомбардировщиков. У России их 759.

Российские войска накануне уничтожили пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Подразделения ВС РФ также поразили шесть пунктов управления украинских боевиков.

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