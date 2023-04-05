Мир 05 апреля 2023, 22:28 США заявили, что позволяют Украине бить по новым регионам России Кирби: США позволяют Украине наносить удары по территории России YouTube

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Соединенные Штаты не помогают Украине наносить удары по территории России, но позволяют киевскому режиму обстреливать новые российские регионы. Об этом на брифинге заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Его процитировал ТАСС.

«Мы не обеспечиваем условия и не подталкиваем украинцев к нанесению ударов за пределами Украины», — отметил Кирби.

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Однако Соединенные Штаты продолжают предоставлять возможность ВСУ проведения боевых действий с целью захвата территорий, присоединившихся к России с 2014 года, подчеркнул Кирби, имея в виду Крым, ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

При этом представитель Белого дома проигнорировал удары украинской армии по Курской, Белгородской и Брянским областям России, которые неоднократно подвергались обстрелам.

В результате очередной атаки украинских подразделений без энергоснабжения остался поселок Краснооктябрьский Глушковского района Курской области. Ремонтные бригады устраняют последствия, пострадавших нет.