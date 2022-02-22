США заявили, что ожидали признания ДНР и ЛНР Россией и готовы принять меры

В администрации США ожидали от России заявления о независимости Луганской и Донецкой народных республик, потому готовы отреагировать на данный шаг незамедлительно. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы ожидали подобного шага со стороны России и готовы немедленно отреагировать. Президент Байден вскоре издаст указ, запрещающий новые инвестиции, торговлю и финансирование со стороны американских лиц в отношении так называемых украинских регионов ДНР и ЛНР», — сказала Псаки.

Она также добавила, что в ближайшее время руководство США объявит о дополнительных мерах, «связанных с грубым нарушением Россией своих международных обязательств».

«Эти меры отделены от тех стремительных и суровых экономических мер, которые мы готовим в координации с союзниками и партнерами на случай дальнейшего вторжения России на Украину», — уточнила представитель Белого дома.

Псаки также сообщила, что после произошедшего США продолжают оставаться в тесном контакте с союзниками и партнерами, включая Украину, относительно дальнейших шагов и «продолжающейся эскалации со стороны РФ вдоль границы с Украиной».

Ранее 21 февраля Владимир Путин объявил о признании Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Это произошло после усиления конфронтации между самопровозглашенными республиками и вооруженными силами Украины.