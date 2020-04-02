США заявили, что обсудили с Россией сокращение добычи нефти

Представитель нефтяного регулятора США заявил, что обсудил с главой Минэнерго РФ Александром Новаком возможное сокращение добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки.

«Только что провел отличную беседу с российским министром Новаком. Хотя обычно мы конкурируем, мы согласились, что из-за COVID-19 требуется беспрецедентный уровень международного сотрудничества. Обсудили сокращение предложения на 10 миллионов баррелей в сутки», — написал в своем Twitter член руководства железнодорожной комиссии Техаса (курирует вопросы, касающиеся энергоносителей) Райан Ситтон.

Он также выразил надежду провести переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Накануне сообщалось, что Главы минэнерго США и РФ обсудили цены на нефть и договорились о продолжении диалога. Сегодня цены на нефть Brent увеличились на 10% до 28 долларов за баррель.

Нефть начала стремительно дешеветь из-за срыва переговоров между странами ОПЕК+ в марте, когда основные участники не смогли договориться о сокращении добычи. Саудовская Аравия решила в итоге наращивать объем своего нефтепромысла.