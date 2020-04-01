Главы минэнерго США и РФ обсудили цены на нефть

США и Россия обменялись телефонными звонками по поводу цен на нефть. Министр энергетики США Дэн Бруйетт и его российский коллега Александр Новак договорились продолжать диалог.

По сообщению американского министерства, диалог продолжится между крупными производителями и потребителями энергоресурсов, в том числе в рамках G20. Минэнерго США рассчитывает найти выход «из этого беспрецедентного периода потрясений в мировой экономике», передает ТАСС.

Кроме того, Бруйетт надеется продолжить обсуждение с коллегами по всему миру. США, Россия и Саудовская Аравия собираются обсудить ситуацию на нефтяном рынке, чтобы не «потерять промышленность». Об этом заявил президент США Дональд Трамп в среду, 1 апреля.

Нефть начала стремительно дешеветь из-за срыва переговоров между странами ОПЕК+ в марте, когда основные участники не смогли договориться о сокращении добычи. Саудовская Аравия решила в итоге наращивать добычу. Ранее СМИ сообщали, что саудиты нашли способ, как надавить на Россию в условиях нефтяной войны.