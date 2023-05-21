Мир 21 мая 2023, 16:25 Украине порекомендовали не пытаться вернуть Крым The Hill: страны Запада ослабили поддержку Украины и надеются восстановить бизнес в России Pxhere

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Многие западные страны ослабили поддержку Украины и рассчитывают возобновить деловые отношения с Россией. Об этом в статье для The Hill написал Якуб Григель.

«Многие страны, особенно в Европе, уже являются слабыми сторонниками Украины, в надежде, что скоро наступит послевоенная эпоха», — написал он.

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По его словам, многие западные политики, в том числе президент США Джо Байден, опасаются эскалации конфликта и возможности применения Россией ядерного оружия.

Григель также назвал возможную попытку киевских властей вернуть Крым плохой идеей. Он пояснил, что Украина сейчас истощена и зависит от международной поддержки, поэтому отправлять ограниченные силы на захват полуострова рискованно.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор высказал мнение, что Одесса и Харьков войдут в состав России. Он допустил, что украинские войска истратили технические и людские резервы. По мнению советника Пентагона, наступление российской армии неизбежно, а в результате ответного удара на контрнаступление ВСУ Одесса и Харьков выйдут из-под контроля Украины.