Мир 16 февраля 2023, 02:04 США заинтересовались беременными россиянками в Аргентине La Nacion: США запросили у Аргентины данные по делу о въезде беременных россиянок Unsplash

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Министерство внутренней безопасности США обратилось к аргентинскому суду с запросом предоставить информацию по делу о россиянках, родивших в южноамериканской республике. Женщин заподозрили в нарушениях при получении гражданства. Об этом сообщила газета La Nacion.

«Департамент внутренней безопасности США обратился в федеральный суд Аргентины для получения информации по расследованию въезда в страну беременных россиянок», — отмечено в статье.

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Представители МВБ считают, что ситуация с возросшим числом россиян, которые запрашивают гражданство Аргентины, может вызвать беспокойство в США. Аргентинский суд инициировал расследование по факту возможных нарушений в деятельности агентств и консультантов по получению гражданства.

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По данным миграционной службы Аргентины, за минувший год в страну въехали более 10 тысяч беременных россиянок. В 2022 году число женщин, желающих родить ребенка в Аргентине, достигло 2,5 тысячи. Не исключается, что этот показатель может сильно увеличиться.