Мир 03 марта 2023, 09:48 США захотели расширить свое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе Госсекретарь США Блинкен заявил, что США настроены на активное взаимодействие в АТР U.S. Department of Defense

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Американские власти настроены на активное взаимодействие в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на конференции «Раисина диалог» в Нью-Дели, передал ТАСС.

«Для нас будущее во многом лежит в Индо-Тихоокеанском регионе», — отметил.

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По мнению Блинкена, взаимодействие США в регионе по линии четырехстороннего диалога по безопасности стало глубоким, как никогда раньше. По словам госсекретаря, США не отвлекает от Азиатско-Тихоокеанского региона сосредоточенность на украинском конфликте. Блинкен обратил внимание, что станы стремятся оказать поддержку Украине, чтобы не позволить России «безнаказанно делать то, что она делает».

Ранее США предупредили Китай о санкциях за военную помощь России.

Госсекретарь США напомнил, что обсуждал эти вопросы с главой канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван И и недвусмысленно намекнул, что подобные действия будут иметь последствия.