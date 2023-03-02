Мир 02 марта 2023, 18:51 США предупредили Китай о санкциях за военную помощь России Блинкен: оказание Китаем военной помощи России грозит последствиями в виде санкций РИА «Новости»

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Потенциальное оказание Китаем военной помощи России повлекло бы за собой последствия, в том числе в сфере применения санкций. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Его слова привел ТАСС.

«Если бы Китай начал оказывать материальную летальную поддержку России в систематическом обходе санкций, то это стало бы серьезной проблемой для США и КНР», — сказал он.

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Госсекретарь США напомнил, что обсуждал эти вопросы с главой канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван И и дал понять: такие действия будут иметь последствия.

«Я не буду подробно описывать, какими они могут быть, но, безусловно, мы обладаем санкционными полномочиями различного рода», — уточнил Блинкен.

Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Китай ждет агрессивный ответ со стороны Украины в случае начала поставок вооружений для российских военных. По его мнению, китайские власти хотят, чтобы Россия вышла из спецоперации без потери лица. Но Украина не пойдет на такой шаг.