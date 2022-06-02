США захотели продать Украине беспилотники MQ-1С Gray Eagle с ракетами Hellfire

Администрация Белого дома планирует продать Украине четыре разведывательно-ударных беспилотника MQ-1С Gray Eagle, которые могут нести до восьми ракет Hellfire. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Продажа БПЛА производства General Atomics может быть заблокирована конгрессом США. Это сорвет планы Пентагона, которые рассматривались на протяжении нескольких недель, сообщили источники.

На финансирование продажи беспилотников направят часть предоставленной Украине военной помощи, также из этих средств оплатят обучение украинских военных работе с этим вооружением.

В Пентагоне сообщили РИА «Новости», что им «нечего заявить по этому поводу». В материале Reuters указано, что беспилотник MQ-1С Gray Eagle представляет собой скачок в технологии. Он может летать до 30 часов и собирать огромные объемы данных для разведывательных целей. Grey Eagles также может нести до восьми мощных ракет Hellfire.

Накачка Украины оружием продолжается. В среду президент США Джо Байден официально сообщил о поставке новой партии вооружения на Украину на сумму 700 миллионов долларов. ВСУ получат реактивные системы залпового огня большого радиуса действия HIMARS и боеприпасы к ним.