США захотели обсудить с Россией альтернативу СНВ-3

В США выразили надежду на заключение нового договора с Россией, который бы стал заменой СНВ-3. Американская сторона не озвучила конкретные сроки возобновления переговоров.

Заместитель госсекретаря по вопросам контроля над вооружениями Бонни Дженкинс отметила на пресс-конференции, что у обеих крупнейших держав заметен прогресс на пути к сокращению ядерных запасов. Ее слова привело РИА «Новости».

«Мы хотим вернуться за стол переговоров и продолжить диалог с Россией», — сказала Дженкинс.

При этом в Соединенных Штатах не ставят конкретных сроков возвращения к обсуждению вопроса. Замгоссекретаря уточнила, что они связаны с ситуацией вокруг Украины. И Россия, заметила Дженкинс, должна проявить «добрую волю».

Президент США Джо Байден подчеркивал, что Белый дом готов «в оперативном порядке» обсудить с РФ новую систему контроля над вооружением. Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает в 2026 году. В МИД РФ уточнили, что американская сторона не представила предложений в этом контексте.