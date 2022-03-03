В рамках пакета военной помощи Соединенные Штаты за неделю предоставили Украине несколько сотен зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Stinger. Свыше 200 страна получила только в понедельник.

Поставки американская сторона осуществляла в рамках программы, анонсированной Белым домом в конце февраля. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в Конгрессе.

Стоимость пакета летальной и нелетальной помощи оценивают в 350 миллионов долларов. В него включили противотанковые ракеты Javelin. Украина попросила это вооружение у США, чтобы отражать «наступление российских военных».

Официальных комментариев от Пентагона или Совета нацбезопасности США на эту тему пока не поступало.

Эксперты считают, что Россия должна жестко ответить на поставки странами НАТО вооружения на Украину. До мировой общественности необходимо донести, что ВСУ и нацбатальоны прикрываются гражданским населением как живым щитом и не дают людям покинуть окруженные населенные пункты по гуманитарным коридорам.