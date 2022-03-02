«Хлестко и жестко». Военный эксперт призвал отвечать станам НАТО, поставляющим оружие Украине
Военный эксперт Козин призвал отвечать станам НАТО, поставляющим оружие Украине
Страны НАТО продолжают поставлять вооружение украинской стороне. Россия должна отвечать на такие действия «хлестко и жестко», заявил «360» член-корреспондент Академии военных наук Владимир Козин.
«[Россия должна] выступать очень хлестко и жестко на заседании Совета безопасности. РФ уже давно должна была отправить ноты протеста государствам — членам НАТО, которые поставляли, поставляют и будут поставлять оружие киевскому режиму. Это не мои подсчеты, это официальные цифра: 17 государств — членов НАТО», — отметил военный эксперт.
Он подчеркнул, что необходимо как можно быстрее донести до мировой общественности информацию о том, что ВСУ и нацбатальоны используют гражданское население в качества живого щита и мешают выходить людям из окруженных населенных пунктов по гуманитарным коридорам.
«Операция на Украине продолжается. К сожалению, впервые были оглашены публично такие потери [c российской стороны]. Это говорит о том, что мы, наверно, должны в большом объеме задействовать авиацию, ракетные средства, потому что иначе мы не добьется поставленной задачи», — заявил Козин.
Ранее Минобороны сообщило, что во время спецоперации на Украине погибли 498 российских военных. Ранения получили 1597 солдат.