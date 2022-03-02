«Хлестко и жестко». Военный эксперт призвал отвечать станам НАТО, поставляющим оружие Украине

Страны НАТО продолжают поставлять вооружение украинской стороне. Россия должна отвечать на такие действия «хлестко и жестко», заявил «360» член-корреспондент Академии военных наук Владимир Козин.

«[Россия должна] выступать очень хлестко и жестко на заседании Совета безопасности. РФ уже давно должна была отправить ноты протеста государствам — членам НАТО, которые поставляли, поставляют и будут поставлять оружие киевскому режиму. Это не мои подсчеты, это официальные цифра: 17 государств — членов НАТО», — отметил военный эксперт.

Он подчеркнул, что необходимо как можно быстрее донести до мировой общественности информацию о том, что ВСУ и нацбатальоны используют гражданское население в качества живого щита и мешают выходить людям из окруженных населенных пунктов по гуманитарным коридорам.

«Операция на Украине продолжается. К сожалению, впервые были оглашены публично такие потери [c российской стороны]. Это говорит о том, что мы, наверно, должны в большом объеме задействовать авиацию, ракетные средства, потому что иначе мы не добьется поставленной задачи», — заявил Козин.

Ранее Минобороны сообщило, что во время спецоперации на Украине погибли 498 российских военных. Ранения получили 1597 солдат.