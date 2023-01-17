Мир 17 января 2023, 21:38 США вывели из-под санкций против России «предоставление сельхозпродукции» Минфин США вывел «предоставление сельхозпродукции» из-под санкций против России Pxhere

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Введенные США антироссийские санкции не распространяются на предоставление продукции в сельскохозяйственной сфере, а также на транзакции, которые касаются не только текущих, но и любых клинических испытаний. Об этом сказано в лицензии 6С, опубликованной Минфином США, сообщил ТАСС.

Документ заменяет лицензию 6В, которую опубликовали в июле прошлого года. В тексте нового документа существуют некоторые различия с предыдущей версией. В частности, ведомство разрешает транзакции, которые касаются «предоставления сельхозпродукции». До этого разрешение относилось только к ее производству, продаже или транспортировки.

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Также в новом документе уточняется формулировка о разрешенных транзакциях в сфере медицины. В новой версии речь идет о любых клинических испытаниях, а не только о «продолжающихся», как говорилось в предыдущем варианте документа.

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Минфин США не уточнил время действия лицензии 6С.

Американская политическая мощь становится слабее. Эта тенденция, возможно, еще не совсем четко осязаема, но ее признаки уже носятся в воздухе, отметил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, эксперта Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в колонке для «360».