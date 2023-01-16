Эксклюзив 16 января 2023, 19:14 (обновлено: 16 января 2023, 20:26) Бумеранг вернулся. США теряют влияние, а в Европе зреет недовольство Политолог Кошкин: все больше европейцев не видят смысла в поддержке войны на Украине Супруга президента США Джо Байдена Джил, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден (слева направо) во время встречи в Белом доме / РИА «Новости»

Читать 360tv в

Политическая мощь США ослабевает. Возможно, эта тенденция еще не совсем четко осязаема, но ее признаки уже носятся в воздухе. Аргументы — в эксклюзивной колонке заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, эксперта Ассоциации военных политологов Андрея Кошкина.

Реклама

Далее — его прямая речь.

На своей шкуре

О том, что США начали терять влияние, нам сигнализируют и возмущения европейских союзников, Ближний Восток перестал слушаться заокеанских кураторов, Саудовская Аравия ведет себя своенравно, Китай и вовсе старается выяснять отношения на равных.

Тот факт, что США создают всевозможные новые союзы вроде AUKUS ( трехсторонний оборонный альянс, образованный 15 сентября 2021 года США, Великобританией и Австралией, — прим. ред.), тоже говорит о том, что они теряют мощь. AUKUS — англосаксонский союз с передачей ядерных технологий Австралии — это попытка сдерживания Китая в Тихоокеанском регионе.

Как только «трансатлантическое единство» отыграло необходимое количество пакетов санкций против России, вдруг они почувствовали, что бумеранг вернулся. И в первую очередь на своей шкуре это почувствовали избиратели этих стран.

В Норвегии и Германии просят продукты из России, потому что они экологически чистые. В то же время сносят деревню Лютцерат, чтобы расконсервировать 250 миллионов тонн угля — соответственно, для преодоления трудностей, возникших по милости «трансатлантического единства». Конечно, никто бы не стал сносить эту деревню раньше, но сейчас такая необходимость возникла. Газа-то нет. Нужен уголь.

В Германии уже звучат заявления о том, чтобы запустить «Северный поток». Мол, дайте газ! В общем, мы видим множество подобных высказываний в Европе, исходя из сложившейся весьма неблагоприятной ситуации для обывателя. Комфорт европейцев понес неприемлемый ущерб после того, как Европу в принудительном порядке заставили отказаться от дешевого газа.

Что касается поставок оружия — сейчас на складах оно уже кончилось у них. Об этом сказал главный дипломат ЕС Жозеп Боррель. Теперь речь идет уже о поставках вооружений непосредственно из войск. Эти обстоятельства и привели Милановича к резким заявлениям.

Прямым текстом

Какой смысл поддерживать конфликт на Украине, если он вредит европейцам в выстраивании своей жизни по той траектории, по которой они считают нужным? А Вашингтон уже насильно ломает эту траекторию. В этой ситуации возникает недовольство ситуацией на Украине.

В своей статье Кондолиза Райс и Роберт Гейтс(экс-госсекретарь США и бывший министр обороны соответственно — прим. ред.) в открытую сказали, что время играет на руку России, а Украина берет военные издержки на себя вместо стран НАТО.

На сайте CNN тоже прямым текстом пишут, что Украина всего лишь испытательная лаборатория для западного оружия. Понятно, что им абсолютно не нужна Украина.

Они создали вокруг Незалежной конфликт только лишь для того, чтобы решить свои вопросы — раздавить промышленность Евросоюза, а также полностью отрезать от дешевых российских энергоносителей и таким образом заставить покупать свои — дорогие. Ну и, конечно, разрушить ВПК, чтобы Европа закупала вооружения за океаном. Сейчас США активно занимаются продвижением именно этих своих интересов.

В заключение хочу особенно отметить один момент. Задумайтесь, ведь в истории, наверное, нет ни одной страны, которая бы полностью положила свой демографический потенциал, цельность своего государства, общества за интересы мнимого коллективного Запада. А ведь именно об этом недавно напрямую говорил [президент Украины Владимир] Зеленский.