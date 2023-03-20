Мир 20 марта 2023, 19:02 США выступили против попыток заморозить конфликт на Украине Госсекретарь США Блинкен: Штаты выступают против попыток заморозить конфликт на Украине РИА «Новости»

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Соединенные Штаты выступают против попыток заморозить боевые действия на Украине, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. Трансляция его выступления идет на сайте Государственного департамента страны.

Блинкен указал на то, что США также являются противниками «тактических уловок» России и Китая, направленных на заморозку украинского конфликта.

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Ранее он заявил о новом пакете военной помощи Украине на 350 миллионов долларов. Это уже 34-е выделение оружия и снаряжения для ВСУ со стороны США. В частности украинские войска получат боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и для БМП Bradley, а также артиллерийские снаряды, противорадиолокационные ракеты HARM, противотанковые боеприпасы.

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Как бы то ни было, ВС России постепенно уничтожают поступившие на Украину гаубицы, станции контрбатарейной борьбы, РСЗО и другое вооружение. Это создает хорошие условия для упреждающего наступления российских сил.