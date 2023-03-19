Эксклюзив 19 марта 2023, 18:06 Ликвидация артиллерии ВСУ расчистила путь российским силам Политолог Михайлов назвал большим успехом российских сил уничтожение артиллерии ВСУ РИА «Новости»

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Украинские войска продолжают терять гаубицы, системы залпового огня и переданные американцами станции контрбатарейной борьбы от ударов российской группировки войск. Все это создает благоприятные условия для упреждающего наступления Вооруженных сил России в зоне СВО, заявил военный эксперт, политолог и специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов по итогам брифинга Минобороны.

Далее — прямая речь собеседника «360».

Приближение к Купянску

В сегодняшнем брифинге Минобороны я бы отметил, что обычно всегда говорят — Купянское направление, а сегодня впервые стало известно об ударе истребительной авиации в районе самого города Купянска Харьковской области, где упал украинский вертолет Ми-8.

Это означает, что сам город уже рядом. На этом же направлении российские силы уничтожили большое количество живой силы и техники противника.

Падеж артиллерии ВСУ

Также я бы отметил падеж, массовое уничтожение гаубиц и систем залпового огня на Донецком и Краснолиманском направлениях, где разбиты несколько боевых машин, в том числе самоходных.

Это означает, что украинцы теряют артиллерию, которую считают богом войны. Чем больше уничтожат таких боевых машин, тем меньше потерь понесут наши войска в зоне специальной военной операции.

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Основными причинами ранений становятся снаряды, осколки и мины после обстрелов. Поэтому российская армия делает большие успехи, уничтожая на каждом направлении как американские станции контрбатарейной борьбы, так и старые, испытанные советские гаубицы и системы залпового огня «Град», «Ольха» и так далее.

Ожидание наступления

Обстановка в зоне проведения специальной военной операции складывается весьма позитивно для российских военных. По крайней мере, из того, что я вижу по докладам Минобороны.

Поэтому вполне логично, что сейчас идет ожидание наступления. Потому что если не мы, то украинцы соберутся с силами и начнут свое. Нельзя им этого позволить. Нужно нанести удар на упреждение. Думаю, что наши войска уже готовы.

Сейчас весь интернет кипит, и военные эксперты все в один голос говорят, что Украина готовит наступление. Остается вопрос: где? Силы у ВСУ на исходе, но они должны показать западным спонсорам использование [танков] Leopard и другой техники, которую просили.

Думаю, что [танки] Leopard горят быстро. Хотя, как я прочитал у [военного корреспондента ВГТРК Александра] Сладкова, они плохо ездят по нашим дорогам, но пушки-то у них есть.

Поэтому не учитывать присутствие западных танков нельзя. Не стоит пренебрежительно к ним относиться, а нужно готовиться их уничтожать.