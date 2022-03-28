США специально затягивают конфликт на Украине. Так они расширяют сферу своего влияния и зарабатывают деньги

США специально затягивают кризис на Украине. Они хотят расширить свое влияние в Европе, сделав Россию общим врагом. А санкции должны ослабить конкурентов в сфере экономики. Тогда Америка сможет продвинуть на новые рынки свою продукцию и заработать на продажах вооружения.

США не торопятся призывать Владимира Зеленского к плодотворным переговорам с Россией ради мирного существования народа. Помощник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что США не намерены оказывать давление на Украину, чтобы вынудить президента Украины пойти на дипломатическую договоренность с РФ.

При этом он подчеркнул, что Штаты «напрямую не участвуют» в переговорах между двумя странами. Тем временем Джо Байден зачастую делает неоднозначные заявления, которые позднее Белому дому приходится опровергать.

Например, выступая перед американскими солдатами в Польше и рассказывая о ситуации на Украине, Байден заявил, что военные «увидят все сами, когда окажутся там». В Белом доме пояснили, что президент не имел в виду отправку американской армии на Украину.

А выступая в Варшаве, Джо Байден заявил, что «Украина никогда не станет победой для России». А по поводу Путина добавил: «Этот человек не может оставаться у власти». После этого старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Эймос Хокстин заявил, что слова Байдена не соответствуют официальной политике США.

Разорить Европу

При этом, пока США якобы не хотят давить на Украину по поводу переговоров, они активно подталкивают другие страны к антироссийской риторике и санкциям. Именно американская сторона настаивает на том, чтобы Евросоюз ввел санкции по энергетике и банкам против России. Сообщения об этом появились в Bloomberg со ссылкой на источники еще до начала спецоперации на Украине.

Уже тогда Евросоюз старался подходить к вопросу ограничений в отношении России осторожнее. Ведь для самой Европы они совсем не выгодны. Однако ряд санкций США все же продавили — и теперь от них страдает население Европы. Цены на бензин и отопление взлетели в несколько раз. Также подорожало и электричество, рынок строительных материалов оказался на грани дефицита. В США люди тоже стали жаловаться на цены на бензин и некоторые продукты.

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев объяснил, что вместе с антироссийскими санкциями «со скрежетом продавливается американский газ в Европу». По мнению эксперта, именно его продвижение и могло быть главной целью США.

«Здесь речь идет не о выигрыше, а о компенсации тех проигрышей, которые в результате экономических причин и административной безалаберности США понесли», — пояснил Журавлев.

Более того, антироссийские санкции бьют по экономике Евросоюза. Это сделает себестоимость европейских товаров выше. После этого они не будут конкурентоспособными по отношению к американским.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко добавил, что расстановка сил в Евросоюзе может поменяться из-за эффекта антироссийских санкций.

«Если Германия примет условия США и будет покупать американские нефть и газ, а не российские, то доход у нее будет меньше. Значит, страна будет чувствовать себя слабее в ЕС. А сильнее будут аутсайдеры: Польша, Прибалтика — все те, кто себя откровенно называет проводниками американской политики в Европе», — заключил Оленченко.

Прибыль от поставок оружия

Выгода в затягивании конфликта на Украине есть для США и в другом аспекте. Штаты поставляют на Украину оружие ежедневно или раз в два дня. Военная помощь украинской стороне продолжится. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы осуществляем поставки или перевозки каждый день или каждые пару дней, и, конечно, у Министерства обороны США была бы более подробная информация. Мы будем прилагать усилия, чтобы продолжить быстро предоставлять технику», — процитировало Псаки издание «Известия».

Представитель Белого дома уточнила, что за последние две недели США передали военную помощь украинцам на 300 миллионов долларов. Дмитрий Журавлев объяснил «360», что затягивание конфликта экономически выгодно Соединенным Штатам.

«Во-первых, это все-таки деньги. Да, это деньги, полученные самими у себя, потому что они выделяются по тем кредитам, которые получены по федеральным законам США. Но все равно эти деньги уходят американским военным», — отметил он.

Схожую точку зрения высказал и Владимир Оленченко. Он напомнил, что главными инвесторами немецкой военной промышленности в свое время были именно американцы.

«Примерно такая же ситуация и сейчас. Есть стремление получить деньги, а практически деньги становятся рычагом управления», — отметил он.

Сделать Америку великой

Сейчас Джо Байден активно ратует за восстановление лидерства США в мире — для этого стране нужна свита, большую часть которой формирует Европа. Конфликт на Украине очень выгоден США в плане объединения государств под собственной эгидой — для этого американская сторона использовала такой политический прием, как создание «внешней угрозы», объяснил Владимир Оленченко.

«Они ее сами создали и сами сформировали задачу, что надо бороться за демократию в мире, а главные препятствия — Россия и Китай. Поэтому Европу побуждают к санкциям. <…> Это утвердит лидерство Запада в мире. И таким образом позволит США диктовать политическую волю», — уверен Оленченко.

С этим согласен и Дмитрий Журавлев. Он подчеркнул, что происходит и ослабление образа России на мировой арене, и расширение авторитета США в Европе одновременно.

«Вот смотрите, какая ужасная Россия, кровью заливает несчастную Украину. <…> Если не будете нас слушать, с вами будет, как с Украиной», — заключил он.