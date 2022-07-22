США выделят Украине дополнительный пакет военной помощи на 175 миллионов долларов

Украина получит от США очередной пакет военной помощи. Американцы планируют передать стране четыре РСЗО HIMARS, порядка 580 беспилотников Phoenix Ghost и боеприпасы.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби анонсировал поставки на брифинге для журналистов.

«Данный пакет [военной помощи] включает еще четыре РСЗО HIMARS, дополнительные боеприпасы для них <…>, 36 тысяч артиллерийских снарядов», — сказал он.

Боеприпасы пошлют для ранее поставленных гаубиц. Кроме того, Украине передадут противотанковые системы.

Общий объем помощи Кирби оценил приблизительно в 270 миллионов долларов. Из этой суммы 175 миллионов — стоимость вооружения. Его изымут со складов Пентагона.

Стоимость БПЛА Phoenix Ghost, которые передаст Минобороны США, равняется приблизительно 100 миллионам долларов. Беспилотники произвели специально для Украины.