Российские военные в ходе специальной операции на Украине уничтожили четыре пусковые установки HIMARS в период с 5 по 20 июля. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Две установки уничтожены в районе населенного пункта Малотарановка, еще одна установка и транспортно-заряжающая машина — в районе Красноармейска и четвертая пусковая установка — на восточной окраине Константиновки Донецкой Народной Республики.

Помимо этого, ВС РФ нанесли высокоточный удар по пункту дислокации националистического формирования «Черная сотня», развернутого в здании школы в Краматорске.

За прошедшие сутки российские военные ликвидировали до трехсот украинских боевиков и свыше 40 единиц военной техники.

Всего с начала специальной операции на Украины ВС РФ уничтожили 260 самолетов, 144 вертолета, 1589 беспилотных летательных аппаратов, 357 зенитно-ракетных комплексов, 4141 танк и другие боевые бронированные машины, 762 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3176 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4453 единицы специальной военной автомобильной техники.