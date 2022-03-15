США направят Украине помощь на $13,6 млрд

Президент США Байден подписал утвержденный Конгрессом бюджет до конца года. Одна из статей документа предусматривает помощь Украине в размере 13,6 миллиарда долларов. Об этом Байден написал на своей странице в Twitter.

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«Я только что подписал закон о двухпартийном государственном финансировании, который сохраняет правительство открытым и предоставляет Украине исторические 13,6 миллиарда долларов финансирования», — говорится в сообщении.

Выделенные Украине средства направят на гуманитарную, военную и экономическую помощь. Общая сумма разделяется на несколько частей. Почти четыре миллиарда долларов пойдут на передачу и продажу оружия Украине, часть средств направят на поддержку американских войск в Европе.

Половину средств потратят на гуманитарную помощь украинским беженцам, а также пострадавшим от несчастных случаев.