Мир 28 октября 2022, 04:29 США выделили еще $275 млн на военную помощь Украине — СМИ The Associated Press: США выделили еще $275 млн на военную помощь Украине Википедия

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Американские власти выделили 275 миллионов долларов в рамках нового пакета военной помощи для Украины. Об этом сообщило агентство The Associated Press со ссылкой на источники в администрации США.

«Пентагон отправит Украине новый пакет оружия и другой помощи на сумму 275 миллионов долларов, чтобы поддержать усилия по вытеснению российских войск из ключевых районов на юге страны», — написали авторы статьи.

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По словам официальных лиц, об очередном транше планируют объявить в пятницу, 28 октября. Среди поставляемого оружия не будет крупных вооружений. В основном помощь направлена на пополнение запасов боеприпасов для уже имеющихся систем вооружения. Украинские войска получат снаряды для ракетных систем HIMARS.

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Ранее президент французского аналитического центра Geopragma Кэролайн Галактерос заявила, что победа России в спецоперации на Украине была бы крайне неприятна США. Американцы могут потерять контроль над ослабленной и раздробленной Европой. Эксперт выразила сомнение, что российские войска могут проиграть в военном плане.