Мир 27 октября 2022, 03:46 Названы потери для США, которыми обернется победа России на Украине Глава Geopragma Галактерос: победа России на Украине отнимет у США контроль над Европой Pxhere

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После победы России в спецоперации на Украине США могут лишиться контроля над Европой. Так считает президент французского аналитического центра Geopragma Кэролайн Галактерос. Об этом она написала в статье для журнала Valeurs Actuelles.

«Победа России была бы очень неприятна для Вашингтона, который рискует геополитически „потерять“ послушную, но ослабленную и раздробленную Европу. Запад находится в трудном положении, поэтому должен выбраться из него живым», — написала Галактерос.

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При этом она сомневается в возможности поражения России в военном отношении. ЕС же допустил ошибку, когда сделал ставку на победу в «гонке вооружений», подчеркнула она.

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В украинском кризисе слабость стран Европы заключается в неспособности понять, что США используют их для долгосрочного ослабления России, считает Галактерос.

В конфликте на Украине Европа, по ее словам, стала экономической мишенью, и «даже не хочет себя защитить».

Страны Запада могут отказаться от помощи Украине в случае падения температуры в домах, заявили в Польше. По мнению китайских СМИ, для Европы этот отопительный сезон станет испытанием: снижение температуры на пару градусов приведет к тому, что Западу будет не до политики Кремля, ведь европейцы не привыкли к дискомфорту. Но российские специалисты уверены, что руководству Евросоюза нет дела до интересов собственных жителей.