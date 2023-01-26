Мир 26 января 2023, 23:37 США ввели санкции против сотрудников администрации президента России Минфин США: против сотрудников администрации Харичева и Рапопорта введены санкции РИА «Новости»

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Санкционный список США пополнили фамилии высокопоставленных сотрудников администрации президента России — в него попали Александр Харичев и Борис Рапопорт. Об этом сообщил американский Минфин .

Харичев, возглавляющий управление по обеспечению деятельности Госсовета, и его заместитель Рапопорт по данным министерства, причастны к организации референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Также Минфин утверждает, что они участвовали в комплектовании органов российской власти на новых территориях.

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Помимо сотрудников аппарата президента, под санкциями США оказались трое сотрудников российской пенитенциарной системы — Дмитрий Безруких, Аркадий Гостей и Иван Прокопенко.

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд ранее заявила, что Штаты готовы смягчить санкции ради «серьезных переговоров» по Украине. За отмену некоторых рестрикций, по ее словам, проголосовал бы и госсекретарь Энтони Блинкен.