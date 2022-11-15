15 ноября 2022, 04:28
США ввели санкции против российского производителя микросхем «Миландр»
Госсекретарь США Блинкен: введены санкции против российской компании «Миландр»
США внесли в санкционный список российскую компанию-производителя микросхем «Миландр». Под рестрикции также попали три связанных с ним предприятия из Армении, Тайваня и Швейцарии. Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена, фрагменты которого привел ТАСС.
«Госдепартамент вносит в список АО „ПКК Миландр“ <…> за то, что оно работает или работало в российском секторе производства электроники», — заявил глава американской дипломатии.
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Блинкен уточнил, что «Миландр» является частью «военной структуры научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Москвы».
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Также рестрикции коснулись армянской компании Milur Electronics LLC, швейцарской Milur SA, а также тайваньской Sharp Edge Engineering Inc. В черный список они попали из-за связи с «ПКК Миландр».
Евросоюз пока не готов обсуждать новые антироссийские санкции, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Работа министров иностранных дел Евросоюза «идет на техническом уровне», заявил глава евродипломатии.
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