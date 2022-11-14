Мир 14 ноября 2022, 11:04 Боррель заявил, что ЕС не готов обсуждать новые антироссийские санкции Глава дипломатии ЕС Боррель: Евросоюз пока не готов обсуждать новые санкции против России РИА «Новости»

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Евросоюз пока не готов обсуждать новые антироссийские санкции, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Об этом написал ТАСС.

«Главы МИД Евросоюза не планируют принимать новые санкции против России на встрече 14 ноября», — подчеркнул Боррель.

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Он добавил, что работа «идет на техническом уровне».

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Кроме того, глава европейской дипломатии отметил, что Евросоюз намерен изучить уровень участия Белоруссии в российской спецоперации.

Ранее, 10 ноября, Боррель назвал критически важным повышение уровня военной мобильности в Евросоюзе в свете «существенных изменений» среды безопасности в Европе. Систему нужно усовершенствовать таким образом, чтобы можно было быстро транспортировать и разворачивать «военные возможности» ЕС, указал глава европейской дипломатии. Он подчеркнул, что пока не вся инфраструктура — дороги, мосты, транспорт и тоннели — обеспечивает возможность оперативной транспортировки военного оборудования. Об этом писал RT.