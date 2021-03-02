США ввели санкции против России вслед за ЕС

США ввели новые санкции против России. Под них попали семь высокопоставленных представителей российских властей. Штаты ввели ограничения вслед за Евросоюзом. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на администрацию Белого дома.

По данным администрации американского президента, очередные санкции будут включать в себя экспортные и визовые ограничения. В список попали 14 организаций из России, Германии и Швейцарии с формулировкой «за производство биологического и химического оружия».

Вашингтон предупредил Москву об ответе на ряд «дестабилизирующих действий» по четырем аспектам в ближайшие недели.

«Сегодня мы опубликуем в федеральном реестре список из 14 институтов, в отношении которых [будут действовать] наибольшие ограничения в рамках экспортных норм. Девять из них являются российскими, три из ФРГ, один из Швейцарии, один является государственным исследовательским институтом. Все они вовлечены в деятельность, противоречащую американским интересам в сфере национальной безопасности и внешней политики», — приводит ТАСС слова представителя администрации США.

Ранее 2 марта Европейский союз ввел персональные санкции против генерального прокурора России Игоря Краснова, главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, начальника Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова и командующего Росгвардией Виктора Золотова.

Своими антироссийскими ограничениями Запад отреагировал на ситуацию с Алексеем Навальным. Московский городской суд по ходатайству ФСИН заменил ему условный срок на реальный. В надзорном ведомстве рассказали, что еще до своей госпитализации в Германию осужденный семь раз не являлся в ведомство для отметки. В результате его объявили в розыск, а после возвращения в Россию задержали и арестовали по решению суда на 30 суток за нарушение условий режима.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва ответит на очередные американские санкции по принципу взаимности, так как это одно из правил дипломатии.