Лавров анонсировал реакцию на санкции США по одному из правил дипломатии

Россия отреагирует на очередные американские санкции по принципу взаимности. Это одно из правил дипломатии. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

«Реагировать [на американские санкции] будем однозначно, никто не отменял одно из правил дипломатии — взаимность. <…> Мы уже многократно выражали наше отношение к нелегитимным односторонним санкциям, к которым практически всегда без повода прибегают американские коллеги и берущие с них пример евросоюзовцы», — приводит ТАСС слова российского министра иностранных дел.

Лавров добавил, что подобные решения «не делают чести» тем, кто их принимает.

Ранее СМИ сообщили, что власти Соединенных Штатов могут объявить об очередных санкциях против России 2 марта. Глава кремлевской пресс-службы Дмитрий Песков ранее заявил, что обсуждать еще не введенные санкции неуместно. По его словам, страны, которые используют во внешней политике ограничения против других государств, никогда не достигают своих целей, а зависимость от санкций лишь ухудшает международные отношения.