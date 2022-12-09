Мир 09 декабря 2022, 18:53 Санкции против молдавского олигарха Плахотнюка ввели в Великобритании

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Власти Великобритании включили в санкционный список олигарха Владимира Плахотнюка и лидера оппозиционной в Молдавии партии «Шор» Илана Шора. Об этом написал RT со ссылкой на сайт британского правительства.

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Ранее Илан Шор попал в санкционный список США. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Евросоюзу следует присоединиться к введенным США санкциям против молдавских оппозиционеров.

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