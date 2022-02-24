Сразу несколько крупных российских банков попадают под действие санкций США. Такое заявление сделал президент страны Джо Байден.

Американский лидер вечером 24 февраля дал экстренный брифинг. Он посвящен спецоперации, которую Россия начала проводить на Украине. Байден заявил, что намерен наложить на Россию «невиданные» санкции. Кроме того, он готов направить ряд ограничений против президента РФ Владимира Путина.

Президент США заявил, что Вашингтон официально вводит санкции против ВТБ, банка «Открытие», Совкомбанка, Новикомбанка. Под ограничения со стороны США также попал «Сбер».

Президент РФ Владимир Путин преследует цель по восстановлению СССР. Такое мнение ранее выразил президент США Джо Байден.