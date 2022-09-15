США ввели санкции против Кадырова и членов его семьи | 360°

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США ввели санкции против Кадырова и членов его семьи

Минфин США включил в санкционный список Кадырова и Львову-Белову

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Власти США расширили санкции против России, включив в черный список 40 человек и свыше 30 российских структур. Среди них — глава Чечни Рамзан Кадыров и его родственники. Документ появился на официальном сайте американского Минфина.

В список вместе с главой Чечни попали его жена Медни Кадырова, Фатима Хазуева, Аминат Ахмадова (в Минфине США их также назвали супругами политика — прим. ред.) и его дочери Айшат, Карина и Табарик Кадыровы.

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Санкции применили против детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, главы военно-гражданской администрации Запорожской области Евгения Балицкого и председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

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Ограничительные меры также ввели против главы Национальной системы платежных карт системы (НСПК) Владимира Комлева. В Минфине США заявили, что готовы вводить санкции за поддержку «попыток России расширить» использование платежной системы «Мир» за пределами своей территории.

Также в список включили помощника президента РФ Максима Орешкина.

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